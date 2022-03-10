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10:40 (мск), источник: © РИА Новости

Встреча глав МИД Турции, России и Украины в Анталье начнется в 11:00

АНТАЛЬЯ, 10 мар — РИА Новости. Отдельную комнату выделили для российской делегации на переговорах глав МИД Турции, России и Украины в Анталье, она расположена в нескольких метрах от пресс-центра, по неподтвержденным данным, встреча может начаться в 11.00 мск, меры безопасности усилены, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: AP 2022

Переговоры глав МИД Турции, России и Украины Мевлюта Чавушоглу, Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы планируются в четверг в Анталье. Это первая встреча глав МИД РФ и Украины с начала российской спецоперации по демилитаризации на Украине.

В комнату, приготовленную для российской делегации не пускают никого. Точное время начала переговоров пока неизвестно, по не подтвержденным данным, она запланирована на 11.00 по местному времени (совпадает с мск).

Как передает корреспондент, меры безопасности усилены турецкой стороной перед встречей. Как ожидается, она пройдет на полях дипломатического форума в Анталье.

Ожидается, что сразу после встречи министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба даст отдельную пресс-конференцию.

Контакт глав МИД России и Украины состоится после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии по поиску выхода путей из конфликта на фоне проводимой Россией спецоперации.

Пока России и Украине удалось договориться об организации гуманитарных коридоров для гражданского населения из ряда городов, доставки продуктов и лекарств с объявлением режима тишины, однако гуманитарные коридоры полноценно не заработали.
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Военная операция на Украине

Еще до начала переговоров Лаврова и Кулебы и их результатов Владимир Зеленский заявил, что Киев будет готовиться к новым раундам переговоров для достижения мира.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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