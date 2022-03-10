10:32 (мск), источник: Газета.Ру
МИД РФ: Россия отказывается от участия в Совете Европы
Россия приняла решение не участвовать в Совете Европы. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел страны.
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«Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что решение РФ связано с тем, что ЕС и НАТО злоупотребляют тем, что их представителей большинство в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), и придерживаются линии на уничтожение организации и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.
МИД РФ подчеркивает, что Москва не намерена мириться с этими «подрывными действиями».