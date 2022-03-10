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7Переговоры России и Украины
11:51 (мск), источник: Ведомости

В Анталье начались переговоры Лаврова и Кулебы

Встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы при участии главы внешнеполитического ведомства Турции Мевлюта Чавушоглу началась в Анталье, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале. Встреча организована по инициативе турецкой стороны.

Как сообщил источник ТАСС, знакомый с организацией переговоров, встреча может продлиться 90 минут. После нее будут две отдельные пресс-конференции министров иностранных дел России и Украины. Ранее Кулеба назвал три темы, которые будут обсуждаться на переговорах с Лавровым — прекращение огня, освобождение территорий и решение гуманитарных вопросов.

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Военная операция на Украине

6 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин подтвердил готовность к диалогу с властями Украины и зарубежными партнерами, а попытки затянуть переговоры он назвал бесперспективными. Приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения «хорошо известных требований России», отмечали в Кремле.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как заявлял официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.

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