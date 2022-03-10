Песков назвал нынешнюю ситуацию с антироссийскими санкциями беспрецедентной

Накануне Росстат сообщил, что за неделю с 26 февраля по 4 марта цены в РФ выросли на 2,22%. Резкий рост был зафиксирован на отечественные легковые автомобили: они подорожали на 17,09%, а цены на иномарки увеличились на 15,2%. Сопоставимый рост отмечен также на бытовую технику: пылесосы подорожали на 14,56%, телевизоры выросли в цене на 14,97%. Темпами выше инфляции росли цены на некоторые овощи и фрукты, на наблюдаемые лекарственные препараты.
Песков оставил без ответа вопрос журналистов о том, что значение недельной инфляции в 2,22% — это не предел. «Я тоже оставлю это без ответа, потому что сейчас что-то прогнозировать — дело абсолютно неблагодарное, и это, скорее, гадать на кофейной гуще, потому что ситуация абсолютно беспрецедентная, абсолютно беспрецедентная», — сказал Песков.
То есть такой экономической войны, которая началась против нашей страны, не было. Поэтому что-то прогнозировать очень сложно. Сейчас надо не прогнозировать, а действовать, действовать с тем, чтобы минимизировать последствия негативные и риски дальнейшие.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». Западные страны в связи со спецоперацией ввели новые жесткие антироссийские санкции.