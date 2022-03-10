12:28 (мск), источник: Известия
Роман Абрамович попал в санкционный список Великобритании
Великобритания внесла в санкционный список российского бизнесмена Романа Абрамовича, сообщает 10 марта Reuters.
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Также под санкции попали предприниматели Алексей Миллер и Олег Дерипаска.
«…Великобритания заявила, что семь человек, внесенных в санкционный список из-за их связей с президентом России Владимиром Путиным, имели совокупный собственный капитал в 15 млрд фунтов стерлингов ($19,74 млрд)», — сказано на сайте агентства.
Евросоюз 9 марта обнародовал обновленный санкционный список, в который вошел ряд российских бизнесменов. В частности, в перечень включены президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и генеральный директор АО ОХК «Уралхим» Дмитрий Мазепин.
Также санкции затронули гендиректора экосистемы VK Владимира Кириенко, главу «Роснано» Сергея Куликова, гендиректора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова, председателя совета директоров «Русагро» Вадима Мошковича.
28 февраля Евросоюз уже ввел санкции в отношении ряда российских бизнесменов. В список попали главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Транснефти» Николай Токарев, основатель USM Алишер Усманов и другие. Кроме того, санкции коснулись пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Санкции последовали на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.