На Ali проходит первая весенняя распродажа со скидками до -70% Мы собрали самые крутые товары, которые пригодятся вам для занятий спортом дома и на улице и просто сделают вашу жизнь удобнее и комфортнее
Фоторепортажи
10Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках
7Переговоры России и Украины
13:29 (мск), источник: РБК

Россия и Украина подвели итоги переговоров в Турции

Переговоры глав МИД России и Украины в Турции закончились без результатов. Сторонам не удалось согласовать перемирие и гуманитарные коридоры, а также договориться о встрече президентов Путина и Зеленского.

Источник: AP 2022

Первые с начала военной спецоперации на Украине переговоры глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, которые прошли в турецкой Анталье, закончились без результатов.

Стороны не смогли согласовать ни перемирие, ни открытие гуманитарных коридоров, также провалилась попытка договориться о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Я услышал сегодня, что прекращение огня связано с выполнением требований Путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся. Мы готовы к дипломатическим решениям, но пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю», — заявил после окончания переговоров Дмитрий Кулеба.

В свою очередь, Сергей Лавров заявил, что на переговорах с Кулебой никто не собирался договариваться о прекращении огня — «эти вопросы обсуждаются на переговорах в Белоруссии».

Также по словам российского министра, Москва передала украинской стороне «конкретные предложения по урегулированию», Украина взяла их в проработку и пообещала дать ответ. Накануне встречи дипломатический источник РБК подтвердил, что требования Москвы с начала боевых действий не изменились, среди прочего она продолжает добиваться у Киева признания независимости Донецкой и Луганской народных республик и Крыма в составе России.

На встрече с Кулебой затрагивался также вопрос о встрече Зеленского и Путина, рассказал российский министр. Но Россия против «встреч ради встреч», на таких переговорах должны быть зафиксированы конкретные договоренности, отметил Лавров.

По словам Лаврова, Россия «на Украину не нападала» и до последнего хотела решить вопрос о безопасности дипломатическим путем.

Также, добавил российский министр, Россия хочет видеть Украину дружественной страной, без запрета на русский язык и русскую культуру, тогда как Запад хочет сделать из Украины «прозападный экспериментальный инструмент» и от Украины ему нужно только одно — чтобы она постоянно работала против России, против всего русского, добавил он.

Лавров прокомментировал и громкие инфоповоды последних дней. Он заявил, что на Украине велись разработки «этнически ориентированного» биологического оружия, а также что иностранные СМИ манипулируют информацией о разбомбленном роддоме в Мариуполе. По его словам, он был давно захвачен батальоном «Азов», и оттуда выгнали всех рожениц и врачей. Отвечая на вопрос про разрушительные санкции, Лавров заявил, что «мы об этом сами позаботимся», и добавил, что «Россия больше не будет зависеть от западных компаний, сделает так, чтобы никакой дядя Сэм не мог принимать решения для разрушения российской экономики».

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Эксперты спрогнозировали сроки окончания военной операции на Украине
Зеленскому отказали в особом заседании для его обращения
Военная операция на Украине
Путин пообещал не направлять на Украину срочников и резервистов
Мединский заявил о неоправдавшихся ожиданиях от нового раунда переговоров
Киев отказался от предложенных РФ гумкоридоров
Минобороны РФ: СБУ готовит провокацию с радиоактивным заражением местности в Харькове
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь