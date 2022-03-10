Россия и Украина подвели итоги переговоров в Турции

Первые с начала военной спецоперации на Украине переговоры глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, которые прошли в турецкой Анталье, закончились без результатов.
Стороны не смогли согласовать ни перемирие, ни открытие гуманитарных коридоров, также провалилась попытка договориться о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского.
«Я услышал сегодня, что прекращение огня связано с выполнением требований Путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся. Мы готовы к дипломатическим решениям, но пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю», — заявил после окончания переговоров Дмитрий Кулеба.
В свою очередь, Сергей Лавров заявил, что на переговорах с Кулебой никто не собирался договариваться о прекращении огня — «эти вопросы обсуждаются на переговорах в Белоруссии».
Также по словам российского министра, Москва передала украинской стороне «конкретные предложения по урегулированию», Украина взяла их в проработку и пообещала дать ответ. Накануне встречи дипломатический источник РБК подтвердил, что требования Москвы с начала боевых действий не изменились, среди прочего она продолжает добиваться у Киева признания независимости Донецкой и Луганской народных республик и Крыма в составе России.
На встрече с Кулебой затрагивался также вопрос о встрече Зеленского и Путина, рассказал российский министр. Но Россия против «встреч ради встреч», на таких переговорах должны быть зафиксированы конкретные договоренности, отметил Лавров.
По словам Лаврова, Россия «на Украину не нападала» и до последнего хотела решить вопрос о безопасности дипломатическим путем.
Также, добавил российский министр, Россия хочет видеть Украину дружественной страной, без запрета на русский язык и русскую культуру, тогда как Запад хочет сделать из Украины «прозападный экспериментальный инструмент» и от Украины ему нужно только одно — чтобы она постоянно работала против России, против всего русского, добавил он.
Лавров прокомментировал и громкие инфоповоды последних дней. Он заявил, что на Украине велись разработки «этнически ориентированного» биологического оружия, а также что иностранные СМИ манипулируют информацией о разбомбленном роддоме в Мариуполе. По его словам, он был давно захвачен батальоном «Азов», и оттуда выгнали всех рожениц и врачей. Отвечая на вопрос про разрушительные санкции, Лавров заявил, что «мы об этом сами позаботимся», и добавил, что «Россия больше не будет зависеть от западных компаний, сделает так, чтобы никакой дядя Сэм не мог принимать решения для разрушения российской экономики».