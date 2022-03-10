На Ali проходит первая весенняя распродажа со скидками до -70%Мы собрали самые крутые товары, которые пригодятся вам для занятий спортом дома и на улице и просто сделают вашу жизнь удобнее и комфортнее
Фоторепортажи
10Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках
7Переговоры России и Украины
13:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Боррель: ЕС достиг предела в финансовых санкциях против России

Евросоюз достиг предела своих возможностей введения финансовых санкций против России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, введенные санкции уже оказали негативное влияние на российскую экономику.

Источник: AP 2022

«Что касается финансовых санкций, конечно, всегда можно идти дальше, но мы уже подошли к границам того, что мы можем сделать. Мы сделали все, что могли», — сказал Боррель в эфире Franceinfo. По его словам, введенные санкции оказались «тяжелыми» и легли «бременем на российскую экономику».

Боррель также заявил, что помощь Европы Украине не должна приводить к эскалации ситуации. Кроме того, он подчеркнул необходимость избежать эскалации конфликта и вступления в войну с Россией, поскольку в таком случае весь мир ждет третья мировая война.

Сегодня, 10 марта, агентство Reuters со ссылкой на проект декларации к саммиту лидеров ЕС сообщило, что Евросоюз планирует постепенно отказаться от закупок российской нефти, газа и угля из-за событий на Украине.

В Евросоюзе не раз заявляли, что отказ от российского топлива повлияет на обычных европейцев. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что если ФРГ запретит импорт российской нефти, то это приведет к остановке транспорта в стране.

Обсуждение отказа Евросоюза от российского топлива проходит на фоне военной операции России на Украине, которую начали 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Россия начала расследование военных преступлений на Украине
Почему вклад под нынешние высокие ставки — большой риск
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь