Боррель: ЕС достиг предела в финансовых санкциях против России

«Что касается финансовых санкций, конечно, всегда можно идти дальше, но мы уже подошли к границам того, что мы можем сделать. Мы сделали все, что могли», — сказал Боррель в эфире Franceinfo. По его словам, введенные санкции оказались «тяжелыми» и легли «бременем на российскую экономику».
Боррель также заявил, что помощь Европы Украине не должна приводить к эскалации ситуации. Кроме того, он подчеркнул необходимость избежать эскалации конфликта и вступления в войну с Россией, поскольку в таком случае весь мир ждет третья мировая война.
Сегодня, 10 марта, агентство Reuters со ссылкой на проект декларации к саммиту лидеров ЕС сообщило, что Евросоюз планирует постепенно отказаться от закупок российской нефти, газа и угля из-за событий на Украине.
В Евросоюзе не раз заявляли, что отказ от российского топлива повлияет на обычных европейцев. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что если ФРГ запретит импорт российской нефти, то это приведет к остановке транспорта в стране.
Обсуждение отказа Евросоюза от российского топлива проходит на фоне военной операции России на Украине, которую начали 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина.