15:42 (мск), источник: Коммерсантъ
Зеленский подписал закон о конфискации российского имущества на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о конфискации имущества России и ее юрлиц на Украине без компенсацияи стоимости.
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«Согласно Закону, принудительное изъятие в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов осуществляется без какой-либо компенсации их стоимости, учитывая полномасштабную агрессивную войну, которую Российская Федерация развязала и ведет против Украины и Украинского народа», — написано в заявлении Верховной рады.
Закон «об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов» предполагает национализацию на Украине имущества и финансовых средств юридических лиц России. Решение об изъятии будет принимать Совет национальной безопасности и обороны по просьбе правительства. Правительство также составит список объектов, подлежащих принудительному изъятию.
28 февраля депутаты Верховной рады выступили с предложением подготовить законопроект о конфискации всего российского имущества на территории Украины. 3 марта законопроект приняли в Раде.
С 24 февраля Россия ведет военную операцию на Украине по указу президента России Владимира Путина.