В украинских лабораториях изучали распространение инфекций через птиц

«Имеющиеся документы подтверждают многочисленные случаи передачи биологических образцов украинских граждан за рубеж. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения», — сказал он.
По его словам, из центра общественного здоровья минздрава Украины в референс-лабораторию инфекционных болезней австралийского института Догерти передали 350 криоконтейнеров с образцами сыворотки крови. Это сделали под предлогом поиска антител.
В рамках другого проекта под кодовым номером № 68727 ЕN, который финансировала Германия, в гамбургский институт тропической медицины имени Бернанда Нохта передали одну тысячу образцов сыворотки крови граждан из различных областей Украины. Все они относились исключительно к славянскому этносу.
Помимо этого, американскими специалистами на Украине изучались насекомые, которые способны переносить инфекции.
«Пентагон интересует также насекомые-переносчики, способные распространять опасные инфекционные заболевания. Анализ полученных материалов подтверждает факт передачи из биолаборатории в Харькове за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей — блохами и клещами», — рассказал Кириллов.
Летучие мыши, по его словам, изучались как разносчик потенциальных агентов биологического оружия в рамках проекта P-781.
«В числе приоритетов обозначено изучение бактериальных и вирусных патогенов, способных передаваться от летучих мышей человеку: возбудителей чумы, лептоспироза, бруцеллеза, а также коронавирусов и филовирусов», — отметил начальник войск РХБЗ.
Этот проект реализовывался при участии подконтрольной Пентагону грузинской биолаборатории в кооперации с Политехническим институтом Вирджинии и Геологической службой США.
Также на Украине создавался проект переноса болезней с помощью птиц.
«Стали известны подробности проекта UP-4, который реализовывался с участием лабораторий Киева, Харькова и Одессы и был рассчитан на период до 2020 года. Его целью являлось изучение возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1, летальность которого для людей достигает 50%, а также болезни Ньюкасла», — рассказал Кириллов.
Он добавил, что в рамках этих исследований с Пентагоном сотрудничала Национальная академия аграрных наук (НААН) Украины. При этом генерал отдельно подчеркнул особую опасность проекта, связанного с инфекциями, передаваемыми птицами.
«Из всех разработанных в США способов дестабилизации эпидемиологической обстановки, этот является одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации. Это подтверждается ходом пандемии новой коронавирусной инфекции, возникновение и особенности которой вызывают много вопросов», — заявил Кириллов.
Среди опубликованных документов также есть и протокол отлова в России птиц, выпущенных из Херсонского биосферного заповедника «Аскания-Нова».
Там указывается, что 15 мая 2019 года в заповеднике окольцевали взрослого самца кряквы. Он был найден и застрелен 16 апреля 2021 года в населенном пункте Макаровка Лукского района Ивановской области. Позднее, 7 февраля 2020 года, в Херсонском биосферном заповеднике также окольцевали взрослого самца кряквы. Его нашли и застрелили 2 апреля 2021 года в Бутурлиновском районе Воронежской области.
Также глава РХБЗ рассказал о зарплатах, которую получали украинские сотрудники лабораторий.
«Расчетная ведомость начисления заработной платы проводимых украинскими исполнителями работ наглядно демонстрирует схему их финансирования. Подтверждается факт выплат Управлением министерства обороны США денежных средств за участие в исследованиях напрямую, без привлечения посредников. Обращает на себя внимание крайне скромная, по американским меркам, оплата труда. Это свидетельствует о низкой оценке профессионализма украинских специалистов и пренебрежении к ним со стороны американских коллег», — рассказал он.
По его словам, большую часть информации и образцов, хранившихся на Украине, США смогли вывезти.
«Американцам уже удалось эвакуировать из лабораторий Киева, Харькова и Одессы большую часть документации, включая базы данных, биоматериалы и оборудования во Львовский научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены и в американское консульство в город Львов. Не исключена вероятность перемещения части коллекции на территорию Польши», — отметил Кириллов.
Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил.
«По сути, своим высказыванием Нуланд косвенно подтвердила осуществление Пентагоном военно-биологической программы на Украине в обход действующих международных договоренностей», — обратил внимание генерал.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.