Путину рассказали про наплыв покупателей в продуктовые магазины

Темой совещания стали цены на продукты, работа платёжных систем и поддержка строительного комплекса. «Президент планирует со всеми профильными вице-премьерами, министрами по отраслям экономики обсудить вопросы, связанные с минимизацией последствий санкций, стабилизацией внутреннего финансового рынка, работой наших межбанковских платёжных систем» — объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков до совещания.
Владимир Путин заявил, что в России начал расти спрос на некоторые группы товаров. В частности, россияне стали раскупать продукты.
Ясно, что в такие моменты, конечно, повышается спрос со стороны людей на отдельные группы товаров. Но у нас нет сомнений в том, что в ходе работы в спокойном режиме будем решать все эти проблемы. Постепенно и люди сориентируются, поймут, что никаких событий, которые мы не могли бы закрыть, решить, их просто нет.
Владимир ПутинПрезидент РФ
Торговые сети сформировали достаточный запас большинства социально значимых товаров, сказал на совещании глава Минпромторга Денис Мантуров. Возможны лишь отдельные паузы в поставках, добавил он.
«Несколько дней в магазины идет наплыв покупателей, которые запасаются впрок продуктами первой необходимости. Это прежде всего товары длительного хранения — крупы, сахар, макароны, консервы и мука. Поэтому наша приоритетная задача — обеспечить ритмичные поставки товара на прилавки», — заявил министр.
В подорожании импортных продуктов Мантуров обвинил «бывших партнёров из-за рубежа», которые заняли «безответственную позицию».
Путин также выразил уверенность, что урожай в этом году в России будет хорошим, и отечественные сельхозпроизводители за последние годы доказали, что умеют работать. В сохранении поставок из РФ заинтересованы и зарубежные партнёры.
«У нас сохраняется хороший экспортный потенциал, мы с вами знаем наших партнёров, они проявляют заинтересованность в поддержании контактов. Трудно им будет, реально трудно решить свои задачи, в том числе по снабжению своих граждан продуктами питания без прямого нашего участия», — добавил президент.
Россельхознадзор разрешил белорусским предприятиям вернуться к поставкам в Россию мясной и молочной продукции, а также кормов. По результатам рабочих консультаций с белорусской стороной Россельхознадзор с 6 марта 2022 года отменяет ограничения и возобновляет поставки на территорию России продукции 19 предприятий соседнего государства.
Как писал ранее «Секрет», некоторые импортные продукты оказались в зоне риска из-за санкций. При этом большая часть продовольствия, которое не делают на территории РФ, поставляется странами, которые не вводили ограничения. Эксперты считают, что этот рынок будет штормить из-за ослабления рубля, санкций и сложностей в логистике.