На Украине исключили компромиссы на переговорах с Россией

«Мой президент готов говорить напрямую с Путиным с помощью международных посредников, но мы не будем идти ни на какие компромиссы в отношении российской позиции в ходе этих переговоров», — сказал он в интервью телеканалу CNN 10 марта.
Ранее в этот день в Анталье состоялись переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В частности, стороны обсудили возможность диалога между Путиным и Зеленским. Лавров отметил, что президент РФ не отказывается от переговоров с украинским коллегой, но перед встречей двух лидеров нужно провести подготовительную работу. Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва выступает за любые контакты по проблемам украинского кризиса и выработку путей выхода из него.
Накануне глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что делегация России в ходе переговоров не намерена уступать Украине ни в одном из пунктов.
8 марта Зеленский допустил компромиссы в вопросах признания Крыма, а также Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). При этом он указал, что Украина в этом вопросе не готова к ультиматумам России.
В понедельник, 7 марта, завершился третий этап переговоров России и Украины в Беловежской Пуще. Встреча продлилась более трех часов. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, ожидания от переговоров не оправдались, подписать какие-либо документы по их итогам не удалось. Он отметил, что документы, привезенные Москвой, Киев забрал для изучения.
Предыдущие два этапа российско-украинских переговоров прошли 3 марта в Беловежской Пуще и 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. В результате сторонам удалось достигнуть понимания по ряду важных вопросов, среди которых организация гуманитарных коридоров для мирного населения.
Основные требования России включают признание Крыма, ЛНР и ДНР, а также касаются нейтрального статуса Украины. Со своей стороны Киев требует немедленного прекращения операции РФ по защите Донбасса и вывода российских войск с территории страны.
В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.
21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля он инициировал начало спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.