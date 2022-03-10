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22:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Минобороны России обвинило Украину в срыве эвакуации мирных граждан

Украинская сторона всячески препятствует эвакуации мирных жителей и иностранных граждан. Об этом заявили в Минобороны России, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

В частности, в военном ведомстве обвинили Киев в том, что людей никто не оповещает о наличии гуманитарных коридоров. Тем же, кто пытается выехать в Россию, власти угрожают убийством их родственников.

Также к срыву эвакуации причастны местные националисты, которые изъяли автобусы, предназначенные для вывоза мирного населения. По утверждению Минобороны, они используют транспортные средства в качестве огневых точек.

Ранее проблему эвакуации мирного населения из зоны боевых действий в ходе телефонного разговора обсудили президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц. Также этот вопрос стал ключевой темой телефонного разговора Путина с президентов Франции Эммануэлем Макроном.

7 марта Кремль объявил j введении «режима тишины», который начался в 10:00 на следующий день. Позже eкраинская сторона выразила крайнюю заинтересованность в работе гуманитарных коридоров, заявив о готовности обеспечить безопасное движение по гумкоридору от города Сумы до Полтавы.

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