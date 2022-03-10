10 марта, источник: Газета.Ру
Интерпол не станет исключать РФ из организации
Интерпол не станет исключать Россию из организации.
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В сообщении указывается, что Интерпол должен поддерживать сотрудничество по линии полицейских служб и оставлять открытыми каналы коммуникации в соответствии с уставными положениями организации.
«Мандат Интерпола не предусматривает принятие санкций или каких-либо мер наказания, равно как приостановление членства или исключение страны из организации», — сказано в заявлении.
При этом в тексте отмечается, что «отныне московское бюро Интерпола не сможет напрямую запрашивать страны-участницы». Его запросы должны подаваться в Генеральный секретариат Интерпола для проверки их соответствия с правилами организации, указывается в коммюнике.
Ранее в Интерполе заявили, что только его Генеральная ассамблея может принимать решения, касающиеся членства стран в организации. Генсекретариат Интерпола не может ни принять, ни отклонить обращение о приостановке членства РФ, уточнили в организации.
До этого Великобритания потребовала немедленного исключения России из Интерпола. Глава британского МВД Прити Пател назвала действия РФ «прямой угрозой безопасности» сотрудничеству правоохранительных органов на международном уровне.
По данным МИД Соединенного Королевства, приостановить членство российского бюро в Интерполе попросило украинское правительство.
Между тем глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что российское бюро Интерпола в 2021 году смогло разыскать более 100 преступников.