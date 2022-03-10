Пентагон заявил об отсутствии лабораторий США по разработке биооружия на Украине

По его словам, таких лабораторий нет нигде в мире. Он также отметил, что программа Пентагона на Украине начиналась для уничтожения оставшегося со времен СССР биологического оружия. Представитель министерства добавил, что с 2005 года Вашингтон вложил около 200 миллионов в Украине для поддержки 46 лабораторий и прочих объектов.
Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине имеются биологические исследовательские объекты, и доложила, что США работают над тем, чтобы не допустить их перехода под контроль сил. В свою очередь официальный представитель Пентагона Джон Кирби заверил, что США никогда не занимались созданием биологического оружия на Украине.