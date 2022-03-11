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00:19 (мск), источник: ТАСС

ВОЗ рекомендовала Украине уничтожить опасные патогены в биолабораториях

Это необходимо, чтобы предотвратить их возможную утечку, отметили в организации.

ЖЕНЕВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) «настоятельно рекомендовала» Украине уничтожить опасные патогены в биолабораториях, чтобы предотвратить их возможную утечку. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ВОЗ.

Отвечая на вопрос о том, что необходимо сделать для предотвращения риска распространения опасных патогенов из американских лабораторий, расположенных на территории Украины, в организации подчеркнули, что ВОЗ «содействует биобезопасности в лабораториях, то есть предотвращению случайного или преднамеренного высвобождения патогенов». «Как часть этой работы ВОЗ настоятельно рекомендовала Министерству здравоохранения Украины и другим ответственным органам уничтожить высокоопасные патогены, чтобы предотвратить какую-либо потенциальную утечку», — подчеркнули в пресс-службе.

ВОЗ призвала «все стороны» сотрудничать «в безопасном обращении с любыми патогенами, которые им встречаются» и «обращаться в случае необходимости за технической помощью». Организация готова оказать такое содействие «там, где это возможно».

В пресс-службе напомнили, что представительство ВОЗ на Украине «на протяжении нескольких лет работало с Минздравом этой страны и другими партнерами в “поддержке и укреплении биобезопасности лабораторий”, а также в повышении потенциала их персонала, “в частности в реагировании на пандемию COVID-19”.

Ранее в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России обнаружили в документах биолабораторий на Украине доказательства того, что Пентагон финансировал исследования по созданию механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.

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