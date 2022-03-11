Замглавы МИД объяснил, почему санкции ударят по их инициаторам

«Конечно, будут последствия для всех, потому что мы не можем по росчерку пера, по закону одной из стран или группы стран взять и выпасть или быть отгороженными неким железным занавесом или каменной стеной от всего мира… Многие могут говорить, что роль России незначительна, ничтожна. Где-то это несколько процентов, где-то полтора десятка процентов, а где-то 30−40% или 50%», — сказал он.
По его словам, глобальная экономика, которая уже имела шоковые последствия от пандемии, из-за антироссийских санкций переживет огромный шок.
«Конечно, будут пересмотрены цифры экономического роста, торговых оборотов, цифры дефицита поставок. Россия — серьезный участник мирохозяйственных связей, поэтому просто так это незамеченным не пройдет. И это касается не только потоков энергоресурсов, сырья и продовольствия», — подчеркнул Панкин.