На Ali проходит первая весенняя распродажа со скидками до -70%Мы собрали самые крутые товары, которые пригодятся вам для занятий спортом дома и на улице и просто сделают вашу жизнь удобнее и комфортнее
Фоторепортажи
20Ситуация в городах Украины
10Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией ДНР и ЛНР
00:30 (мск), источник: © РИА Новости

Замглавы МИД объяснил, почему санкции ударят по их инициаторам

МОСКВА, 11 марта — РИА Новости. Взаимозависимость экономики РФ с другими странами в некоторых случаях достигает 50%, санкции не пройдут незамеченными для инициаторов, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью газете «Известия».

Источник: РИА "Новости"

«Конечно, будут последствия для всех, потому что мы не можем по росчерку пера, по закону одной из стран или группы стран взять и выпасть или быть отгороженными неким железным занавесом или каменной стеной от всего мира… Многие могут говорить, что роль России незначительна, ничтожна. Где-то это несколько процентов, где-то полтора десятка процентов, а где-то 30−40% или 50%», — сказал он.

По его словам, глобальная экономика, которая уже имела шоковые последствия от пандемии, из-за антироссийских санкций переживет огромный шок.

«Конечно, будут пересмотрены цифры экономического роста, торговых оборотов, цифры дефицита поставок. Россия — серьезный участник мирохозяйственных связей, поэтому просто так это незамеченным не пройдет. И это касается не только потоков энергоресурсов, сырья и продовольствия», — подчеркнул Панкин.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В Китае рассказали, зачем США на самом деле отказались от российской нефти
Депутат Рады Кива рассказал о планах Киева убить Медведчука
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь