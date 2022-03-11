03:28 (мск), источник: ТАСС
Зеленский сообщил об эвакуации почти 100 тыс. человек по гуманитарным коридорам за два дня
Мариуполь, Волноваха остаются полностью заблокированными, отметил президент Украины.
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КИЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу сообщил об эвакуации почти 100 тыс. человек по гуманитарным коридорам за последние два дня, в четверг украинские власти вывезли около 40 тыс. человек.
«За этот день [четверг] уже удалось вывести около 40 тыс. наших людей. Дать им наконец-то безопасность в Полтаве, Киеве, Запорожье, Днепре, Львове. Удалось также и доставить гуманитарные грузы: сотни тонн продовольствия и медикаментов. За счет работы гуманитарных коридоров за последние два дня мы уже эвакуировали почти 100 тыс. человек. Но Мариуполь, Волноваха остаются полностью заблокированными. Хотя мы сделали все необходимое для работы гуманитарных коридоров», — сказал Зеленский в своем обращении, опубликованном в Telegram-канале офиса президента.
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила ранее, что власти страны эвакуировали за два дня из охваченных военными действиями городов Сумской области 60 тыс. человек, из городов Киевской области в среду украинские власти вывезли около 20 тыс. человек.
Руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил ранее, что Российская Федерация в гуманных целях выступила с очередной инициативой, обращенной к Киеву, по открытию в среду десяти гуманитарных коридоров и проведению эвакуации мирного населения и иностранных граждан из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.
По его словам, украинская сторона согласовала только три маршрута: один на киевском направлении на юг, а также из Сум в Полтаву и из Мариуполя в Запорожье. Но дополнительно предложила еще три: из Энергодара в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из Изюма в Лозовую. Как отметил Мизинцев, Россия согласилась с дополнительными маршрутами, предложенными украинской стороной.