На Ali проходит первая весенняя распродажа со скидками до -70%Мы собрали самые крутые товары, которые пригодятся вам для занятий спортом дома и на улице и просто сделают вашу жизнь удобнее и комфортнее
Фоторепортажи
39Жюри World Nature Photography Awards объявило победителей 2021 года
10Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках
05:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Страны ЕС заявили о принадлежности Украины «европейской семье»

Страны Евросоюза продолжат укреплять связи с Украиной, которая принадлежит «европейской семье». Об этом говорится в заявлении по итогам первого дня саммита лидеров глав государств Европейского союза (ЕС) в Версале, передает ТАСС.

Источник: AP 2022

Согласно заявлению европейских лидеров, ЕС будет и дальше оказывать политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку Украине. Также отмечается, что страны Евросоюза намерены помочь в восстановлении демократической Украины после разрешения кризисной ситуации. Помимо этого, Совет ЕС поручил Еврокомиссии представить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в Евросоюзе.

Ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович прокомментировал итоги саммита лидеров стран Европейского союза (ЕС) в Версале. По его словам, саммит ЕС выразил Украине солидарность и подтвердил приверженность Киева европейскому пути в ответ на заявку страны на вступление в Евросоюз. Пленкович рассказал, что был согласован очень хороший документ по Украине с позитивными сообщениями. При этом премьер отметил, что вступить в ЕС за одну ночь нельзя.

28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС. Копии документа были направлены председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также главе Европарламента Роберту Метсоле. 1 марта представитель Украины при ЕС по атомной энергии Всеволод Ченцов сообщил, что заявка успешно зарегистрирована, а процедура рассмотрения началась.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Алла Пугачева ответила на слухи о своей эмиграции из России
Лавров рассказал о начавшем понимать подход России Зеленском
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь