06:02 (мск), источник: ТАСС
Китай выразил обеспокоенность ситуацией на Украине
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян выступил за мирное урегулирование ситуации.
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ПЕКИН, 11 марта. /ТАСС/. Китайские власти выражают большую обеспокоенность сложной ситуацией на Украине и стремятся к мирному урегулированию конфликта с учетом интересов всех заинтересованных сторон. Об этом заявил в пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
«Китайская сторона глубоко обеспокоена ситуацией на Украине, мы искренне надеемся на ее скорейшее урегулирование, — сообщил он на пресс-конференции по итогам завершения ежегодной сессии высшего законодательного органа страны. — Китай всегда придерживается принципов взаимоуважения, когда заинтересованные стороны учитывают интересы друг друга».
По словам главы правительства, при решении украинского вопроса Пекин намерен проводить «свободную, независимую и мирную политику». «При выстраивании двусторонних отношений мы никогда не действуем против третьей стороны», — подчеркнул он.
Как уточнил Ли Кэцян, Китай заинтересован в стабильности на международной арене и будет координировать усилия с другими государствами для нормализации ситуации.
Китай считает, что необходимо и дальше поддерживать Россию и Украину в проведении переговоров для скорейшего прекращения огня, заявил Ли Кэцян.
«Необходимо прикладывать максимальные усилия, чтобы поддержать Россию и Украину в преодолении трудностей, прекращении огня, в проведении переговоров для достижения мирного результата», — сказал он.
Ли Кэцян также отметил, что необходимо избегать дальнейшей эскалации ситуации и выхода ее из-под контроля.
Третий раунд российско-украинских переговоров, состоявшийся в Белоруссии 7 марта, не принес желаемых результатов, констатировали представители как Москвы, так и Киева. Обе стороны выразили готовность продолжить переговоры и отметили позитивные сдвиги по теме гуманитарных коридоров. Стороны пока не называют конкретные сроки и место следующей встречи, но, по словам члена российской делегации председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, она состоится в Белоруссии в ближайшее время.
Правительство Китая продолжит оказание гуманитарной помощи Украине для предотвращения крупномасштабного кризиса, заявил Ли Кэцян.
«Китай призывает проявлять максимальную сдержанность и предотвратить крупномасштабный гуманитарный кризис. КНР уже выдвинула инициативу в ответ на ситуацию на Украине, особенно в гуманитарной сфере, и продолжит оказывать гуманитарную помощь украинской стороне», — подчеркнул он.
9 марта официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил о том, что Китайское общество Красного Креста начало отправку на Украину партии гуманитарной помощи общей стоимостью 5 млн юаней (около $787 тыс.). В нее вошли продовольствие, предметы первой необходимости и другие вещи.
Введение санкций может нанести удар по восстановлению мировой экономики, заявил Ли Кэцян.
«В настоящее время пандемия тяжело сказывается на мировой экономике. Соответствующие санкции могут нанести удар по восстановлению глобальной экономики, что нанесет ущерб всем сторонам», — сказал он, комментируя ситуацию вокруг Украины и введение антироссийских санкций.
Ли Кэцян заверил, что Китай готов предпринимать конструктивные усилия для обеспечения мира и стабильности, процветания и содействия развитию во всем мире.
Власти Китая всегда придерживались независимой мирной внешней политики, заявил Ли Кэцян, отвечая на вопрос о позиции Китая по Украине.
«Китай всегда придерживался независимой мирной внешней политики. Что касается ситуации на Украине, китайская сторона выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, соблюдение принципов и целей Устава ООН», — сказал он на пресс-конференции по итогам пятой сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент) 13-го созыва.
Ли Кэцян также указал на то, что необходимо учитывать законные озабоченности всех сторон в сфере безопасности.
По его словам, Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы играть активную роль в восстановлении мира.