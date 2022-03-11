Лидеры ЕС готовы усилить санкции против России и Белоруссии

В заявлении по итогам саммита лидеров ЕС говорится, что «неспровоцированная и необоснованная военная агрессия России против Украины» грубо нарушает международное право и устав ООН, а также «подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность». Белоруссию европейские страны назвали «сообщницей» и отметили, что Москва и Минск «несут полную ответственность за эту агрессивную войну».
«Мы требуем, чтобы Россия прекратила свои военные действия и немедленно и безоговорочно вывела все свои силы и военную технику с территории Украины, а также полностью уважала территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в ее международно признанных границах», — призвали страны ЕС.
Лидеры европейских стран отметили, что готовы «оказать поддержку восстановлению демократической Украины» после того, как закончится военная операция России. «Мы полны решимости еще больше усилить наше давление на Россию и Белоруссию. Мы ввели серьезные санкции и по-прежнему готовы быстро ввести новые ограничения», — сказано в пресс-релизе.
ЕС подчеркнул, что будет «еще больше укреплять» связи и партнерство с Украиной, чтобы поддержать ее в «следовании европейскому пути». «Украина принадлежит нашей европейской семье», — говорится в заявлении лидеров стран Европы. Они поручили Еврокомиссии оценить заявки Украины, Молдавии и Грузии на вступление в ЕС.
24 февраля Владимир Путин объявил о военной операции по «денацификации и демилитаризации» Украины. В ответ страны Запада ввели санкции, затронувшие крупные российские компании и банки, а многие зарубежные компании стали отказываться от продаж своей продукции на российском рынке. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель вчера, 10 марта, заявил, что ЕС достиг предела своих возможностей введения финансовых санкций против России. Владимир Путин пообещал найти решение всех проблем, связанных с санкциями.