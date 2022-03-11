Посольство призвало США пресечь экстремистскую деятельность Meta

СМИ ранее сообщили, что компания Meta в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию, если они касаются российских солдат. Также разрешены призывы к смерти российского президента Владимира Путина.
В заявлении посольства говорится о возмущении, которое вызывает агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам.
«Действия компании — еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Требуем от американских властей пресечь экстремистскую деятельность Meta и принять меры по привлечению виновных к ответственности», — заявляют российские дипломаты в Telegram-канале.
Они отмечают, что пользователи Facebook и Instagram не наделяли руководителей этих интернет-платформ правом определять критерии истины и стравливать народы.