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06:41 (мск), источник: © РИА Новости

Посольство призвало США пресечь экстремистскую деятельность Meta

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Посольство России в США требует от американских властей пресечь экстремистскую деятельность компании Meta, разрешившей публиковать в соцсетях призывы к насилию против российского руководства и российских военных.

Источник: AP 2022

СМИ ранее сообщили, что компания Meta в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию, если они касаются российских солдат. Также разрешены призывы к смерти российского президента Владимира Путина.

В заявлении посольства говорится о возмущении, которое вызывает агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам.

«Действия компании — еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Требуем от американских властей пресечь экстремистскую деятельность Meta и принять меры по привлечению виновных к ответственности», — заявляют российские дипломаты в Telegram-канале.

Они отмечают, что пользователи Facebook и Instagram не наделяли руководителей этих интернет-платформ правом определять критерии истины и стравливать народы.

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