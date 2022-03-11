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06:47 (мск), источник: Известия

Россия выступила с инициативой созыва СБ ООН по биологическим лабораториям США на Украине

РФ на пятницу, 11 марта, запросила назначение заседания Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН) в связи с военно-биологической активностью Соединенных Штатов на Украине. Об этом в четверг, 10 марта, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Источник: AP 2022

«Российская миссия запросила на 11 марта проведение заседания в Совете Безопасности ООН для обсуждения военно-биологической деятельности США на территории Украины», — написал дипломат на своей странице в Twitter.

Ранее в этот день начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что найденные материалы подтверждают ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

Он уточнил, что стали известны подробности проекта UP-4, который реализовывался с участием лабораторий Киева, Харькова и Одессы и был рассчитан на период до 2020 года.

Исследования проводились в непосредственной близости от границ России — в районах черноморского побережья и на Кавказе. При этом к проекту привлечены не только украинские, но и грузинские специалисты в кооперации с Политехническим институтом Вирджинии и геологической службой США.

8 марта заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд признала, что на Украине есть биологические лаборатории, где проводятся исследования. По ее словам, Вашингтон пытается не допустить перехода объектов под контроль российской армии, как сообщает «Газета.Ru».

На следующий день в Пентагоне сообщили, что информация об использовании биолабораторий Соединенными Штатами на территории Украины для разработки биологического оружия не соответствует действительности, и назвали данное утверждение смехотворным. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также заверила, что США не ведут разработку химических и биологических вооружений и не располагают ими ни в одной стране мира.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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