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08:23 (мск), источник: ТАСС

В ДНР сообщили, что украинская армия выпустила по Горловке 40 ракет из РСЗО «Град»

В представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские силовики также применили тяжелую артиллерию, выпустив 10 снарядов калибра 122 мм.

Источник: РИА "Новости"

ДОНЕЦК, 11 марта. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли Горловку из реактивной системы залпового огня «Град», всего выпущено 40 ракет. Об этом в пятницу сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«В 07:50 (совпадает с мск) выпущено 40 ракет из БМ-21 “Град”, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Для обстрела украинские силовики также применили тяжелую артиллерию, выпустив 10 снарядов калибра 122 мм.

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, а также жертвам среди мирного населения.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 24 февраля Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинской территории.

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