Минобороны РФ сообщило об освобождении Волновахи войсками ДНР

«Группировка войск Донецкой Народной Республики освободила город Волноваха. Также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велико-Анадоль, Зеленый Гай. Продвижение в глубину составило до 6 км», — сказал он.
По его словам, подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики продолжали сжимать кольцо окружения в Мариуполе. Общее продвижение с восточного, северного и западного направлений составило до 800 м.
Подразделения Вооруженных сил РФ, продолжая наступательные действия, вышли на рубеж Петровское — Евгеновка — Октябрьское. Продвижение вперед составило 17 км.
«Подразделения российских Вооруженных сил, продолжая наступательные действия, вышли на рубеж Петровское — Евгеновка — Октябрьское. Продвижение вперед составило 17 км», — сказал Конашенков.
Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по военным аэродромам в Луцке и Ивано-Франковске и вывели их из строя.
Кроме того, Конашенков заявил, что российские авиация и ПВО за сутки сбили три украинских вертолета Ми-24, восемь беспилотных летательных аппаратов, включая пять беспилотников Bayraktar ТB-2. По словам генерала, оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила за сутки 107 объектов украинских вооруженных сил: шесть пунктов управления и узлов связи, 14 складов боеприпасов и ГСМ, 11 мест скопления боевой техники.
Конашенков заявил, что подразделения Вооруженных сил РФ за время операции вывели из строя 3 213 объектов военной инфраструктуры Украины. «Уничтожены: 98 самолетов, 118 беспилотных летательных аппаратов, 1 041 танк и других боевых бронированных машин, 113 реактивных систем залпового огня, 389 орудий полевой артиллерии и минометов, 843 единицы специальной военной автомобильной техники», — сказал он.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.