Путин поддержал идею отправки добровольцев на Украину

«К нам поступает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в Луганскую и Донецкую народные республики для того, чтобы участвовать в том, как они считают, освободительном движении. Самое большое количество — из стран Ближнего Востока: уже более 16 тысяч заявок», — сказал Шойгу (цитата по сайту Кремля).
Президент поддержал это предложение, отметив, что «западные спонсоры Украины» уже направляют наемников в зону боевых действий, причем делают это открыто, «пренебрегая всякими нормами международного права».
«Поэтому, если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, — ну что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий», — сказал Путин.
Также на совещании министр обороны доложил президенту, что у российских военных скопилось много украинского оружия, которое можно было бы передать народным милициям ЛНР и ДНР. Президент поддержал и это предложение. Кроме того, он попросил господина Шойгу представить отдельный доклад, посвященный планам укрепления западных границ России.