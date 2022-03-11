16:31 (мск), источник: Газета.Ру
«Корейский Трамп»: эксперты рассказали о новом президенте Кореи
Издание Business Insider сравнило избранного президента Республики Корея от партии «Сила народа» Юн Сок Ёля с экс-президентом США Дональдом Трампом.
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После того, как стали известны результаты выборов, многие либерально настроенные корейцы стали искать в интернете способ эмиграции в Канаду. По мнению обозревателей, это напоминает ситуацию в 2016 году, когда демократы были разочарованы проигрышем Хиллари Клинтон на президентских выборах в США.
Юн Сок Ёль известен в Корее своими социально консервативными взглядами. В частности, он предлагал распустить Министерство по гендерному равенству и делам семьи, а также положительно высказывался об авторитарных правителях страны в прошлом таких, как Пак Чон Хи (был на посту президента с 1962 по 1979 год) и Чон Ду Хван (был на посту президента с 1980 по 1988 год).
Помимо этого, обозреватели подчеркивают милитаристский характер политического стиля Юн Сок Ёля.
Президентские выборы в Республике Корея прошли 9 марта. Юн Сок Ёль опередил своего конкурента, представителя Демократической партии Ли Джемена всего на 250000 голосов.