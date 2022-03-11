Путин заявил, что есть определенные позитивные сдвиги в российско-украинских переговорах

«Я, безусловно, проинформирую вас и о ситуации на украинском направлении, прежде всего о том, как идут сейчас переговоры, которые проводятся сейчас практически на ежедневной основе. Там есть определенные позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны. Расскажу вам обо всем этом поподробнее», — сказал Путин.
Делегации Москвы и Киева провели в Белоруссии уже три раунда переговоров, дата и место проведения четвертой встречи не определены. Ожидается, что она может состояться в ближайшее время.
Кроме того, в турецкой провинции Анталья в четверг, 10 марта, состоялась встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы при участии главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны.