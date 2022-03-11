Песков предложил пресечь деятельность Facebook, если подтвердится информация о разрешенных призывах к насилию против россиян

«Это надо внимательно подтверждать и изучать. На слово Reuters в этом верить не хочется, просто трудно себе такое представить. Уверен, наши ведомства будут узнавать, так ли это на самом деле. Будем надеяться, что это не так. Потому что если так, надо будет решительно пресекать деятельность этой компании», — сказал Песков в ходе пресс-колла.
Ранее Reuters со ссылкой на служебные письма, разосланные Meta по электронной почте, сообщило, что руководство компании таким образом решило ослабить правила в Facebook и Instagram. В одном из писем уточнялось, что также позволительны призывы к смерти президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Однако такие сообщения не должны преследовать другие цели или «содержать показатели достоверности» — описание места или метода убийства, говорилось в письме.
По данным Reuters, временные изменения в правилах Meta коснутся пользователей Армении, Азербайджана, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, России, Словакии и Украины.