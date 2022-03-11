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14:58 (мск), источник: Известия

Лукашенко обвинил Украину в подготовке нападения на Белоруссию

Власти Украины планировали нанести удар не только по Донбассу, но и по Белоруссии. Об этом 11 марта заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

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«Если бы не сделали это (спецоперацию по защите Донбасса.— Ред.) за сутки до того, поверьте, через несколько дней мы бы испили всю эту чашу с огромными потерями. Они не только по Донбассу готовились нанести удар — они выстроили позиции для нанесения удара по Беларуси», — сказал Лукашенко.

Он также выразил готовность показать российскому коллеге карту, которая раскрывает планы нападения на Белоруссию.

«Я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям — четыре позиции, я сейчас покажу карту, я принес, — они бы атаковали наши войска Белоруссии и России… Не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали», — подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, граждане Белоруссии и РФ начинают осознавать, «что есть что и за кем правда».

Путин, в свою очередь, отметил, что в переговорах с Украиной удалось добиться определенных позитивных сдвигов. Он уточнил, что переговоры проводятся сейчас практически на ежедневной основе.

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Ранее, 6 марта, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Украина планировала развернуть наступательную операцию в Донбассе и Крыму. По данным разведки ДНР и показаниям украинских военнопленных, наступление должно было начаться 8 марта.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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