Путин заявил, что СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успеха

Советский Союз все время жил в условиях санкций, но несмотря на это, развивался и добивался успехов, заявил президент России Владимир Путин на переговорах со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Лукашенко заявил, что приехал в Москву с полной уверенностью в том, что несмотря на санкции, «мы лучше сделаем, чем у нас всегда было — после распада СССР и даже в СССР». «Ситуация не та, чтобы нам париться и переживать за какие-то события», — считает белорусский лидер.
«Александр Григорьевич, вы правы абсолютно! Советский Союз действительно жил все время в условиях санкций, развивался и добивался колоссальных успехов», — отметил Путин.
Президент России также заявил, что санкции «времен СССР» сохранялись даже после 1990-х годов, «а уже потом перешли в новейшие времена».
С конца февраля многие западные страны начали вводить санкции против России и Белоруссии. Под ограничительные меры в том числе попали активы ЦБ, крупные банки, включая ВТБ и Сбербанк, отдельные сектора экономики, а также ряд бизнесменов, политиков и чиновников.
Кроме того, для российских авиакомпаний было закрыто небо над США, Евросоюзом и рядом других стран. В ответ на это Россия запретила полеты в своем воздушном пространстве без специального разрешения самолетам из 36 стран.
Президент США Джо Байден запретил поставки энергоресурсов из России, а в руководстве ЕС несколько раз сообщали, что в срочном порядке будут предпринимать действия, чтобы суметь отказаться от российского газа.
8 марта Bloomberg заявил, что Россия обошла Иран, Сирию и КНДР по числу санкций против ее физических и юридических лиц. С 22 февраля под ограничения попали 2778 российских субъектов, их общее число выросло до 5530. В агентстве меры сравнили с «финансовой ядерной войной».
Соединенные Штаты начали применять инструмент экономических санкций к Советскому Союзу в 1948 году, когда ограничили экспорт в СССР и европейские страны коммунистического блока. В 1949 году эти ограничения (на экспорт стратегических материалов, оборудования и вооружений) были закреплены в законе Export Control Act. Американское эмбарго длилось десятилетия, но западноевропейские союзники США к нему не присоединились, продолжая бесперебойно закупать советские энергоносители.
Последний в эпоху «холодной войны» цикл ужесточения санкций пришелся на период после ввода советских войск в Афганистан. В 1983 году президент США Рональд Рейган принял директиву об использовании экономического давления с целью ограничить внешнеполитические и военные возможности Советского Союза.
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