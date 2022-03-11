Губернатор Иркутской области Кобзев покинул Instagram

«Работа Instagram в нашей стране сейчас под большим вопросом, в том числе из-за агрессивной политики социальной сети»
По словам Кобзева, он продолжит рассказывать жителям региона о своей работе в Telegram-канале, в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».
Ранее Генеральная прокуратура направила заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории РФ после подтверждающего заявления пресс-секретаря компании Meta Platforms Inc. (руководящая организация социальных сетей Instagram и Facebook и мессенджера WhatsApp) Энди Стоуна о том, что компания временно снимает в своих соцсетях запрет для жителей некоторых стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями сотрудников компании Meta. В рамках уголовного дела проводятся следственные мероприятия, направленные на дачу правовой оценки действиям Энди Стоуна и других сотрудников американской корпорации.