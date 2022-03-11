Байден объявил о запрете на импорт алкоголя, алмазов и икры из России

Байден будет тесно сотрудничать с Конгрессом, чтобы лишить Россию преимуществ членства во Всемирной торговой организации и гарантировать, что российский импорт не получит режим наибольшего благоприятствования в американской экономике. В своем выступлении президент США призвал прекратить нормальные торговые отношения с Россией.
Джо Байден заявил, что страны «большой семерки» будут добиваться запрета на российские заимствования во Всемирном валютном фонде и Всемирном банке, президент отметил, что новые меры против РФ — не последние.
Белый дом также объявляет о полных блокирующих санкциях против руководства российских банков под санкциями и депутатов Госдумы. Совместные с G7 и ЕС ограничительные меры затронут российские элиты и их семьи.
«В их число входят Юрий Ковальчук, руководители банков, в отношении которых введены санкции, и депутаты Госдумы, которые выступили инициаторами принятия законов о признании так называемых Донецкой народной республики и Луганской народной республики», — раскрыл Белый дом детали новых санкций.
Под запрет попадет и экспорт предметов роскоши в Россию.
Президент США подпишет указ о прекращении экспорта предметов роскоши любому лицу, находящемуся в РФ. «Это гарантирует, что граждане США не будут предоставлять предметы роскоши, такие как дорогие часы, роскошные автомобили, дорогую одежду, элитный алкоголь, ювелирные изделия и другие товары, которые часто покупает российская элита», — отмечает Белый дом.
Запрет на импорт из России ряда товаров лишит ее более $1 млрд экспортных доходов и гарантирует, что граждане США не будут финансировать «войну Путина», сообщает Белый дом. США сохраняют за собой право вводить дополнительные запреты на импорт по мере необходимости.
Ранее из-за специальной военной операции на Украине страны Запада, включая США, начали вводить новые санкции в отношении России.