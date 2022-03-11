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20:20 (мск), источник: © РИА Новости

Небензя призвал Европу задуматься о биологической угрозе на Украине

ООН, 11 мар — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя призвал европейские страны задуматься о реальной угрозе бесконтрольного расползания биологических агентов с Украины.

Источник: РИА "Новости"

Как показал опыт пандемии коронавируса, такие события невозможно остановить, указал дипломат. По его словам, при таком сценарии «накроет всю Европу».

«Под боком Евросоюза все эти годы существовал полигон для крайне опасных биологических испытаний», — подчеркнул Небензя на заседании Совбеза ООН, посвященном проблеме военно-биологической деятельности США на территории Украины.

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Минобороны России ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.

До этого замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил. В российском министерстве отметили, что этими словами она подтвердила участие Пентагона в военно-биологических программах на Украине.

В этой ситуации Москва не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь призвал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.

Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

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