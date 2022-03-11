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21:24 (мск), источник: РАПСИ

СПЧ призывает мировое сообщество осудить призывы к убийству журналистов из России

МОСКВА, 11 мар — РАПСИ. Распространяемые призывы убивать российских журналистов, которые находятся на территории Украины, преступны, и они должны быть осуждены международным сообществом. С соответствующим заявлением выступила постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере.

«Женевская конвенция и статья 79 Первого Дополнительного протокола к ней устанавливают, что журналисты имеют те же права и ту же степень защиты, что и мирные жители во время вооруженных конфликтов. Намеренное нападение на журналистов приравнивается к военному преступлению в соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда. В связи с этим призывы убивать российских журналистов, которые находятся на территории Украины, преступны, и они должны быть осуждены международным сообществом», — говорится в заявлении.

В СПЧ подчёркивают, что «объявление неонацистами о тотальной охоте» на российских корреспондентов является вызовом всем представителям профессии. «Журналисты и другие представители СМИ, находящиеся в зонах боевых действий, сталкиваются со многими опасностям в силу природы своей работы. Но намеренные акты насилия, направленные против них, — не допустимы ни при каких условиях. Мы призываем международное журналистское сообщество не поддаваться, увы, ставшим мировым трендом стремлению к геноциду российского народа, призываем высказаться в защиту коллег», — обращается в своём заявлении постоянная комиссии СПЧ по правам человека в информационной сфере.

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