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22:05 (мск), источник: ТАСС

ООН считает неприемлемыми любые призывы к насилию

ООН, 11 марта. /ТАСС/. ООН выступает против любых призывов к насилию и считает их неприемлемыми.

Источник: AP 2022

Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик на просьбу прокомментировать новую политику компании Meta, разрешающую пользователям из некоторых стран размещать записи с призывами насильственных действий против россиян.

«Мы ясно выступаем против всех высказываний, содержащих ненависть, или призывов к насилию. Подобная риторика неприемлема, откуда бы она ни исходила», — сказал он.

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