В Meta заявили о нетерпимости Facebook и Instagram к дискриминации россиян

«Наша политика направлена на защиту права на свободу слова как проявления самообороны в ответ на военное вторжение в их страну. Если бы мы применяли стандартные правила без каких-либо корректировок, то нам пришлось бы убирать контент обычных украинцев, которые выражают свое сопротивление», — написал Клегг на своей странице в Twitter.
По его словам, компания намерена применять данную политику только на Украине. Meta «не потерпит русофобии или какой-либо дискриминации, запугиваний или призывов к насилию в отношении русских на нашей платформе», заявил Клегг.
Новые правила являются временным решением, которое приняли в «экстраординарных и беспрецедентных обстоятельствах», заключил вице-президент Meta.
Ранее в пятницу российская Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование ограничить доступ к Instagram в связи с распространением информационных материалов, содержащих призывы к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих.
10 марта агентство Reuters со ссылкой на заявление Meta сообщило, что организация временно разрешит входящим в нее соцсетям Facebook и Instagram в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских граждан и военных. Из электронных писем Meta следует, что подобные призывы в отношении россиян разрешены, если в посте говорится о специальной операции РФ по защите Донбасса.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с такой политикой Meta. Российская Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram. Роскомнадзор сообщил, что примет соответствующие меры в ближайшее время.
Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.
Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.