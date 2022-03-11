23:04 (мск), источник: Газета.Ру
США ввели санкции против Навки и детей Пескова
Соединенные Штаты ввели персональные санкции в отношении супруги пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Татьяны Навки, а также его взрослых детей.
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Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса.
«Мы вводим санкции против 12 членов Госдумы РФ, которые руководили усилиями по признанию так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также жены и взрослых детей представителя Кремля Дмитрия Пескова», — сказал Прайс.
У пресс-секретаря российского президента трое совершеннолетних детей — сын Николай (1990 года рождения), дочь Елизавета (1998) и сын Мика (2003). В Госдепе не уточнили, на кого из них распространятся санкции.
В начале марта Белый дом объявил о санкциях в отношении самого Пескова и 19 бизнесменов из России, а также еще 47 связанных с ними граждан. Так, под ограничительные меры попали президент «Транснефти» Николай Токарев, предприниматели Борис и Аркадий Ротенберги, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, председатель ВЭБ. РФ Игорь Шувалов, ресторатор Евгений Пригожин, предприниматель и топ-менеджер Алишер Усманов.
Позднее Песков заявил, что попавшие в санкционные списки не откажутся от поддержки президента России Владимира Путина.