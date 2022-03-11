11 марта, источник: ТАСС
Захарова заявила, что Запад поощряет диверсии Киева в отношении ядерных объектов
По словам официального представителя МИД, вбросы Киева об угрозе со стороны Чернобыльской АЭС являются дезинформацией.
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МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Представители западных стран, поддерживая украинские диверсии в отношении ядерных объектов, ставят под угрозу граждан России, Украины и всей Европы. Об этом говорится в распространенном в пятницу ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос ТАСС.
«Атаки против своих же ядерных объектов становятся уже визитной карточкой правящего на Украине режима. Вина за это полностью ложится на Киев, американских хозяев Владимира Зеленского и вассалов США по НАТО. Без такой поддержки эти провокации потеряли бы смысл, — указала дипломат. — Западные политические авантюристы, поощряющие действия Зеленского, ставят под угрозу жизнь не только граждан Украины и России, но и всей Европы».
Она назвала дезинформацией вбросы Киева о том, что Чернобыльская АЭС якобы представляет угрозу после ее взятия под контроль войсками РФ.