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02:03 (мск), источник: © РИА Новости

МАГАТЭ: Украина начала восстановление внешнего электроснабжения ЧАЭС

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинские технические специалисты начали ремонтировать поврежденные линии электропередачи, чтобы восстановить внешнее электроснабжение Чернобыльской АЭС, говорится в заявлении МАГАТЭ.

Источник: © РИА Новости

В среду в Минобороны РФ сообщили, что украинские войска нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания. Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заметил, что белорусская сторона оперативно проработала вопрос восстановления энергоснабжения по постоянной схеме от белорусской энергосистемы. Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин просил его помочь восстановить электроснабжение на ЧАЭС, а украинской стороне «это не надо».

«Украина уведомила МАГАТЭ, что технические специалисты приступили к ремонту поврежденных линий электропередачи, пытаясь восстановить внешнее электроснабжение территории Чернобыльской АЭС, находящейся под контролем российских военных, которое было полностью отключено ранее на этой неделе», — говорится в заявлении организации.

Согласно заявлению, украинским специалистам уже удалось отремонтировать одну секцию, однако внешнее электроснабжение все еще отключено, что указывает на наличие повреждений на других участках. Отмечается, что ремонтные работы продолжатся, несмотря на «сложную ситуацию за пределами АЭС».

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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