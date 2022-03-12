В ООН предложили механизм для проверки биолабораторий на Украине

Накамицу указала, что в КБТО «нет многостороннего механизма проверки, который бы контролировался независимой организацией, такой как ОЗХО». «Таким образом оценка того, исполняются ли обязательства в рамках конвенции — это задача стран-участниц», — указала замгенсека.
При этом она указала, что несмотря на недостаток международного режима проверки, КБТО содержит ряд мер, к которым государства-участницы могут прибегнуть «для разрешения ситуаций, в которых у стран-участниц есть опасения или подозрения в отношении деятельности их коллег».
Речь идет о Статьях 5 и 6. Статья 5 конвенции гласит в частности, что «государства-участники… конвенции обязуются консультироваться и сотрудничать друг с другом в решении любых вопросов, которые могут возникнуть в отношении цели или в связи с выполнением положений конвенции». Как указала Накамицу, страны участницы КБТО разработали процедуры для прояснения неоднозначных и нерешенных вопросов, включая возможный созыв официального консультативного совещания для рассмотрения таких вопросов.
Статья 6 КБТО гласит, что «любое государство-участник… конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений конвенции, может подать жалобу в СБ ООН».
«В случае согласия Совета безопасности может быть инициировано расследование на основе полученной жалобы», — сказала Накамицу, добавив, что Статья 6 Конвенции никогда не применялась.
«Я призвала бы страны-члены КБТО рассмотреть возможность использования доступных процедур для консультаций и сотрудничества для разрешения этих вопросов», — добавила она.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.