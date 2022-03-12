В Госдуме предложили обратиться в международный арбитраж из-за травли россиян

Парламентарий указал на то, что в связи с проведением спецоперации в западных странах участились случаи проявления русофобии и шовинизма по отношению к находящимся там россиянам. Травле, по словам Милонова, подвергаются студенты, специалисты, представители творческих профессий и обыкновенные граждане, а особую роль в этом играют социальные сети и СМИ.
Кроме того, подобные сообщения наблюдаются в российском сегменте глобальной сети, что провоцирует рост напряжения уже внутри самой России. Милонов выразил мнение о том, что такие сообщения «искажают историю нашего государства, формируют неправильное представление о международной обстановке, призывают к бойкоту российских товаров и компаний», а также оскорбляют граждан.
В этой связи депутат Милонов просит Минцифры оценить целесообразность разработки цифрового механизма поиска и блокировки разжигающего рознь подобного цифрового контента в России, а также подготовки обращения в международный арбитраж по вопросу травли россиян и русскоязычных людей на интернет-площадках в ряде западных стран.
В пятницу, 11 марта, стало известно, что Роскомнадзор ограничит доступ к социальной сети Instagram на территории России. Причиной блокировки соцсети в стране стало то, что американская корпорация Meta (бывшая Facebook), которой принадлежит платформа, разрешила публикацию на площадке постов с призывами к насилию в адрес россиян. Решение было принято по требованию Генеральной прокуратуры России.