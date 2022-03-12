Посол РФ Антонов уличил США в попытке демонизировать Россию

Он напомнил, что российская сторона еще в 2017 году ликвидировала все имеющиеся запасы боевых отравляющих веществ, что задокументировано Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).
«Грош цена подобным обвинениям. Американский чиновник, как всегда, не удосужился привести ни одного доказательства. Это очередная попытка демонизировать нашу страну», — говорится в сообщении, опубликованном на странице российской дипмиссии в Telegram.
Таким образом Антонов прокомментировал заявление официального представителя американского Госдепартамента Нед Прайса, который заявил о вероятности применения химического оружия Россией.
Ранее, 9 марта, пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства выступил с отрицанием наличия у США химических или биологических лабораторий на Украине. При этом он назвал соответствующие обвинения со стороны России «попыткой обосновать собственную военную операцию». Сведения о работах США по биологическому и химическому оружию на Украине Прайс охарактеризовал как «теории заговора».
В то же время 8 марта заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд признала, что на Украине есть биологические лаборатории, где проводятся исследования. По ее словам, Вашингтон пытается не допустить перехода объектов под контроль российской армии.
9 марта в Пентагоне заявили, что информация об использовании биолабораторий Соединенными Штатами Америки на территории Украины для разработки биологического оружия не соответствует действительности. Более того, в ведомстве назвали данное утверждение «смехотворным».
11 марта постпред России ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении Минобороны РФ, сообщил, что сеть из 30 биолабораторий на Украине занималась усилением патогенных свойств смертельных болезней.
10 марта в Минобороны РФ заявили, что целью финансируемых США биологических исследований на Украине было создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов с помощью птиц, мигрирующих между Россией и Украиной. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что найденные материалы подтверждают ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.
Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.