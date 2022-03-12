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07:23 (мск), источник: Life.ru

Экс-конгрессмен Габбард раскритиковала власти США за враньё о биолабораториях на Украине

По мнению политика, наличие американских лабораторий в Незалежной является явным нарушением конвенции о биологическом оружии.

Источник: AFP 2022

Бывший член Палаты представителей конгресса США Тулси Габбард раскритиковала власти страны за сокрытие факта наличия биолабораторий на территории Украины, а также за отсутствие мер по их ликвидации. В интервью телеканалу Fox News она заявила, что лаборатории, разрабатывающие биооружие, должны быть закрыты не только в Незалежной, но и по всему миру.

Перед этим замгоссекретаря США Виктория Нуланд подтвердила наличие лабораторий на Украине, заявив об опасениях США потерять данные из них. Таким образом, дипломат фактически официально подтвердила наличие там биологических исследовательских объектов США.

«Меня это крайне беспокоит. Точно так же это должно беспокоить каждого американца и каждого человека в мире. Серьёзность ситуации действительно невозможно переоценить. Прежде всего, она (Виктория Нуланд. — Прим. Лайфа) не сказала “нет”, когда [сенатор США] Марко Рубио спросил её, есть ли на Украине биологическое или химическое оружие», — сказала Габбард.

По её мнению, наличие биолабораторий США на Украине — это «явное нарушение конвенции о биологическом оружии». Её также возмутило то, что власти США изо всех сил пытались это скрывать, но когда правда вскрылась, вместо заявлений о чрезвычайной ситуации, которую необходимо решать, они стали перекладывать вину.

«Если боевые действия на Украине не прекратятся прямо сейчас, сегодня, мы можем с уверенностью сказать, что одна из этих лабораторий, или даже не одна, будет повреждена, безопасность будет нарушена, и это скажется не только на украинцах: мы можем получить ещё один глобальный кризис, учитывая, какой патоген может оттуда выйти. Мы только что пережили это с CoViD. <…> Одно последнее замечание про опасность этих лабораторий, которые США финансируют не только на Украине, но и по всему миру. Их надо закрыть немедленно!» — подчеркнула Габбард.

Напомним, что Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы и сибирской язвы производились, в частности, во львовской биолаборатории. После этого Китай призвал США раскрыть данные о биолабораториях на Украине. В Пекине подчеркнули необходимость обеспечения безопасности этих исследовательских центров для сохранения здоровья жителей Незалежной и соседних регионов. Позже Россия запросила заседание Совбеза ООН по биологическим программам на Украине.

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