Вице-премьер Украины сообщила об открытии гумкоридоров для эвакуации

«Мы сообщаем об открытии очередных гумкоридоров: из города Пологи Запорожской области в Запорожье, из Гостомеля в Киев, из Козаровичей в Киев, из Микуличей в Киев», — сказала Верещук на брифинге.
По ее словам, также из населенных пунктов Андреевка, Макаров и Бородянка Киевской области будет вестись эвакуация в Житомир, а из населенных пунктов Тростянец, Лебедин, Конотоп, Большая Писаревка, Краснополье Сумской области — в Полтаву.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.