Казахстан подтвердил готовность стать посредником по Украине

Казахстан выступает за мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной, заявил заместитель главы МИД республики Роман Василенко во время визита в Словакию. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Василенко подчеркнул необходимость мирного урегулирования ситуации на Украине в соответствии с Уставом ООН, готовность страны содействовать дипломатическому решению путем посредничества», — заявили в министерстве.
Замглавы МИДа встретился с руководителями ряда министерств, представителями парламента Словакии, они обсудили ситуацию на Украине, в том числе «усилия международного сообщества по прекращению боевых действий и оказанию гуманитарной помощи».
С предложением оказать Москве и Киеву посреднические услуги при разрешении конфликта, «если они, конечно, понадобятся», ранее выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, заявив, что «худой мир лучше доброй ссоры». По его мнению, к российской военной операции на Украине, которая началась 24 февраля, привело невыполнение минских соглашений.
Готовность стать посредником между Россией и Украиной также выразила Турция. 10 марта в Анталье прошли переговоры российского и украинского министров иностранных дел Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, в ней участвовал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Пока они не дали результатов: Лавров указал, что на встрече не было планов договариваться по прекращению огня, поскольку вопрос обсуждают российская и украинская делегации на переговорах в Белоруссии. Министр отметил, что передал украинской стороне «конкретные предложения по урегулированию», Киев взял их в проработку и обещал дать ответ.
Кулеба в свою очередь заявил, что от Киева потребовали выполнить «требования [президента России Владимира] Путина в адрес Украины». Он сообщил о готовности Украины к дипломатическим решениям. «Пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю», — пообещал министр.