МИД: Россия при необходимости готова к жесткому противостоянию с ЕС в энергосфере

В интервью «Интерфаксу» дипломат со ссылкой на данные Еврокомиссии рассказал, что на Россию приходится около 45% импортируемого ЕС газа, 25% нефти и 45% угля.
«Россия остается надежным поставщиком, гарантом энергобезопасности мирового уровня. Мы дорожим этим реноме, но готовы к жесткому противостоянию в энергосфере, если потребуется. Полагаю, Евросоюз от него точно не выиграет — у нас запас прочности больше и нервы крепче», — утверждает Кобринец.
По его словам, планы ЕС включают разработку проектов по производству водорода и развитие альтернативных источников энергии. Однако на это, как уточнил Николай Кобринец, понадобятся время и инвестиции. Российский дипломат убежден, что эти планы «с сугубо экономической точки зрения не очень рациональные».
«На мировых энергорынках турбулентность, если не сказать паника. До какого уровня взлетят цены — неизвестно. Но уже сейчас понятно, что за газ, нефть и электроэнергию еэсовцам придется платить втридорога, если не больше. Это их выбор», — добавил он.
Из-за российской военной операции на Украине, начатой Владимиром Путиным 24 февраля, США объявили об эмбарго на покупку российских нефти и нефтепродуктов, впервые введя прямые санкции против основного российского экспортного товара. Великобритания собирается прекратить импорт нефти из РФ к концу 2022 года. Это решение, однако, поддерживают не все страны Европы: Венгрия, в частности, говорила, что без российских газа и нефти промышленность в стране остановится. Кремль обещал, что Россия не будет ограничивать поставки сырья в Европу в ответ на санкции.