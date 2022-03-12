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12:28 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД: Россия при необходимости готова к жесткому противостоянию с ЕС в энергосфере

Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов, но готова и к жесткому противостоянию с Евросоюзом (ЕС) при необходимости, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец. Он сказал, что ЕС хочет отказаться от российских энергоносителей «любой ценой», но за эти планы «придется платить не верхушке евробюрократии, а простым европейским налогоплательщикам».

Источник: РИА "Новости"

В интервью «Интерфаксу» дипломат со ссылкой на данные Еврокомиссии рассказал, что на Россию приходится около 45% импортируемого ЕС газа, 25% нефти и 45% угля.

«Россия остается надежным поставщиком, гарантом энергобезопасности мирового уровня. Мы дорожим этим реноме, но готовы к жесткому противостоянию в энергосфере, если потребуется. Полагаю, Евросоюз от него точно не выиграет — у нас запас прочности больше и нервы крепче», — утверждает Кобринец.

По его словам, планы ЕС включают разработку проектов по производству водорода и развитие альтернативных источников энергии. Однако на это, как уточнил Николай Кобринец, понадобятся время и инвестиции. Российский дипломат убежден, что эти планы «с сугубо экономической точки зрения не очень рациональные».

«На мировых энергорынках турбулентность, если не сказать паника. До какого уровня взлетят цены — неизвестно. Но уже сейчас понятно, что за газ, нефть и электроэнергию еэсовцам придется платить втридорога, если не больше. Это их выбор», — добавил он.

Из-за российской военной операции на Украине, начатой Владимиром Путиным 24 февраля, США объявили об эмбарго на покупку российских нефти и нефтепродуктов, впервые введя прямые санкции против основного российского экспортного товара. Великобритания собирается прекратить импорт нефти из РФ к концу 2022 года. Это решение, однако, поддерживают не все страны Европы: Венгрия, в частности, говорила, что без российских газа и нефти промышленность в стране остановится. Кремль обещал, что Россия не будет ограничивать поставки сырья в Европу в ответ на санкции.

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