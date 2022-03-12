14:37 (мск), источник: РБК
Минобороны Грузии анонсировало совместные учения с НАТО
Командно-штабные учения пройдут с 20 по 25 марта, в них примут участие представители 23 стран-членов и партнеров НАТО. Планирование учений ведется с 2020 года.
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В Грузии пройдут совместные учения Сил обороны республики и НАТО, сообщает грузинский «Первый канал» со ссылкой на Министерство обороны.
Маневры состоятся
«Учения помогут повысить оперативную совместимость между военнослужащими Грузии и стран-членов и партнеров НАТО», — заявили в Минобороны. Участники будут развивать навыки, необходимые для планирования операций с помощью компьютерного моделирования.
Командно-штабные учения пройдут в рамках Существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP), который был утвержден на саммите Североатлантического альянса в Уэльсе в сентябре 2014 года. Это комплекс мер по укреплению обороноспособности Грузии и обеспечению более тесного оборонного сотрудничества и технической совместимости со странами блока.
Планирование учений ведется с 2020 года, уточнил телеканал.
В 2008 году НАТО на саммите в Бухаресте приняло политическое заявление, что Грузия и Украина станут членами организации, но не предоставило им план действий, что служит первым шагом в юридической процедуре вступления. Сейчас у обеих стран статус партнера расширенных возможностей НАТО, который предоставляет широкий доступ к программам и учениям альянса.
В марте канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос о принятии Грузии и Украины в состав НАТО сейчас не стоит в повестке, такую же точку зрения выражали другие лидеры стран — членов объединения.