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15:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Рябков: конвои с вооружением для Украины могут стать целями для российской армии

Россия предупредила США о последствиях передачи на Украину оружия, соответствующие конвои станут законными целями для вооруженных сил России. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Источник: РИА "Новости"

«Мы предупредили США, что оркестрируемое ими накачивание вооружениями из целого ряда стран — не просто опасный ход, это действие, которое превращает соответствующие конвои в законные цели. Мы предупредили о том, какие последствия может иметь бездумная передача на Украину таких видов вооружений, как переносные зенитные ракетные комплексы, противотанковые ракетные комплексы и так далее», — сказал Рябков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале (цитата по «Интерфаксу»).

Дипломат отметил, что у России нет никакого консультационного, переговорного процесса с США. Замглавы МИД РФ также подчеркнул, что в США не воспринимают предупреждения российской стороны как серьезные сигналы.

«Эскалационная составляющая политики Вашингтона, несмотря на все сигналы о том, что они предельно ответственны, они для себя взвешивают каждый шаг, абсолютно доминирует, именно США являются источником максимального нагнетания напряженности и на международных площадках. Я уже не говорю о том, что они в материальном плане осуществляют, поддерживая преступный киевский режим», — добавил Сергей Рябков.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США не будут воевать с Россией на Украине, поскольку это грозило бы третьей мировой войной. Однако США готовы будут защитить территорию НАТО, отметил американский президент.

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