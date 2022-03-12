На Ali проходит первая весенняя распродажа со скидками до -70% Мы собрали самые крутые товары, которые пригодятся вам для занятий спортом дома и на улице и просто сделают вашу жизнь удобнее и комфортнее
Фоторепортажи
16Ситуация с беженцами из ДНР и ЛНР
30Названы финалисты Sony World Photography Awards 2022
14:58 (мск), источник: РБК

Макрон и Шольц созвонились с Путиным

Ранее они созванивались 10 марта, темой разговора была ситуация на Украине.

Источник: РИА "Новости"

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон проводят телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, слообщил «РИА Новости» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. О телефонном разговоре сообщило также агентство AFP. О содержании беседы не сообщается.

Ранее лидеры стран общались 10 марта. Как сообщали в Кремле, в ходе разговора стороны «продолжили обсуждение украинской тематики».

Тогда источник ТАСС в кабмине ФРГ заявлял, что Франция и Германия потребовали от России срочного перемирия. «Шольц и Макрон настаивали на том, что любое решение кризиса должно последовать через переговоры Украины и России», — отмечал собеседник агентства, добавив, что стороны решили оставаться «в тесном контакте» в ближайшие дни.

В тот же день офис украинского президента Владимира Зеленского заявил о переговорах с Шольцем, в ходе которых обсуждалась возможность организации прямого контакта президентов России и Украины.

10 марта после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил «встречу ради встречи» между Зеленским и Путиным. Он подчеркнул, что переговоры на президентском уровне между странами должны стать контактом для установления конкретных договоренностей.

Президент Украины Зеленский неоднократно заявлял, что готов и хочет провести прямые переговоры с Владимиром Путиным по урегулированию ситуации.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Путин поручил отправить 16 тыс. добровольцев в Донбасс
Верховный представитель ЕС заявил об ошибке в отношении Украины
Военная операция на Украине
МО РФ сообщило о нанесении ударов высокоточным оружием по двум военным объектам Украины
Посол РФ Антонов уличил США в попытке демонизировать Россию
Посольство призвало США пресечь экстремистскую деятельность Meta
На Украине исключили компромиссы на переговорах с Россией
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь