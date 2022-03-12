14:58 (мск), источник: РБК
Макрон и Шольц созвонились с Путиным
Ранее они созванивались 10 марта, темой разговора была ситуация на Украине.
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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон проводят телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, слообщил «РИА Новости» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. О телефонном разговоре сообщило также агентство AFP. О содержании беседы не сообщается.
Ранее лидеры стран общались 10 марта. Как сообщали в Кремле, в ходе разговора стороны «продолжили обсуждение украинской тематики».
Тогда источник ТАСС в кабмине ФРГ заявлял, что Франция и Германия потребовали от России срочного перемирия. «Шольц и Макрон настаивали на том, что любое решение кризиса должно последовать через переговоры Украины и России», — отмечал собеседник агентства, добавив, что стороны решили оставаться «в тесном контакте» в ближайшие дни.
В тот же день офис украинского президента Владимира Зеленского заявил о переговорах с Шольцем, в ходе которых обсуждалась возможность организации прямого контакта президентов России и Украины.
10 марта после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил «встречу ради встречи» между Зеленским и Путиным. Он подчеркнул, что переговоры на президентском уровне между странами должны стать контактом для установления конкретных договоренностей.
Президент Украины Зеленский неоднократно заявлял, что готов и хочет провести прямые переговоры с Владимиром Путиным по урегулированию ситуации.