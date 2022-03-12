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16:57 (мск), источник: РБК

Кремль раскрыл содержание разговора Путина, Макрона и Шольца

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем рассказал о гуманитарной ситуации в районах проведения российской спецоперации на Украине и о «многочисленных фактах грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права». Об этом говорится в сообщении Кремля.

Источник: Reuters

Телефонный разговор трех лидеров состоялся в субботу, 12 марта.

Путин попросил собеседников повлиять на Киев, чтобы такие нарушения прекратились.

«В связи с поднятыми собеседниками вопросами относительно гуманитарной ситуации в районах проведения специальной военной операции по защите Донбасса Владимир Путин информировал о реальном положении дел», — говорится в сообщении.

В частности, отметили в Кремле, Путин рассказал о «внесудебных расправах над несогласными, взятии в заложники и использовании мирных жителей в качестве живого щита, о размещении тяжелых вооружений в жилых кварталах, возле больниц, школ, детских садов и тому подобного».

Также в Кремле отметили, что украинская сторона систематически срывает «операции по спасению населения, запугивает мирных граждан при попытках эвакуации».

Также российский президент рассказал о серии переговоров российских и украинских представителей. «В связи с этим лидеры трех стран рассмотрели некоторые вопросы, связанные с прорабатываемыми договоренностями по реализации известных российских требований», — говорится в сообщении.

Стороны договорились о продолжении контактов.

В пресс-службе офиса канцлера Германии сообщили, что разговор лидеров продолжался около 75 минут, при этом Шольц и Макрон призывали Путина к прекращению огня и дипломатическому урегулированию.

Также в пресс-службе заявили, что Шольц утром 12 марта поговорил по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы узнать о развитии событий на Украине.

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Ранее лидеры стран общались 10 марта. Как сообщали в Кремле, в ходе разговора стороны «продолжили обсуждение украинской тематики».

Тогда источник ТАСС в кабмине ФРГ заявлял, что Франция и Германия потребовали от России срочного перемирия. «Шольц и Макрон настаивали на том, что любое решение кризиса должно последовать через переговоры Украины и России», — отмечал собеседник агентства, добавив, что стороны решили оставаться «в тесном контакте» в ближайшие дни.

В тот же день офис украинского президента Владимира Зеленского заявил о переговорах с Шольцем, в ходе которых обсуждалась возможность организации прямого контакта президентов России и Украины.

10 марта после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил «встречу ради встречи» между Зеленским и Путиным. Он подчеркнул, что переговоры на президентском уровне между странами должны стать контактом для установления конкретных договоренностей.

Президент Украины Зеленский неоднократно заявлял, что готов и хочет провести прямые переговоры с Владимиром Путиным по урегулированию ситуации.

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